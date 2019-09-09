В «ДНР» говорят, что не могут свободно продавать уголь, но готовят предложения по сбыту

Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что у той территории Донецкой области, которую контролирует группировка, есть проблемы со сбытом угля из местных шахт. По его словам, «ДНР» уже сбывает уголь в зарубежные страны и готовит предложения о новых поставках.

Он не уточнил, с какими именно странами, а также не рассказал о деталях сбыта угольной продукции. Пушилин лишь указал, что угольная сфера по-прежнему является важной для многих жителей Донбасса. Также он назвал уголь «наполнителем бюджетов».

«Реализовывать могли бы еще больше, если бы не те ограничения, которые есть сейчас у нас. Сейчас есть ряд предложений в стадии проработки - не только у нас на территории, но и за пределами, куда мы собираемся сбывать нашу продукцию. Наш уголь востребован на Ближнем Востоке, в Турции, в европейских странах», - заявил Пушилин, выступая перед членами незаконного движения «Донецкая республика», которое подчинено «ДНР».