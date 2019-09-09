Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают

Трое переселенцев из Луганска заявили о своем намерении посетить спустя пять лет родной город, который сегодня находится под контролем группировки «ЛНР». Директор региональной дирекции телекомпании «UA:Донбас» Андрей Шаповалов, директор департамента массовых коммуникаций Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОВГА) Денис Денищенко и начальник управления ЛОГА Антон Волохов снялись в небольшом видеоролике под названием «Мы идем в Луганск».

Шаповалов заявил «Восточному варианту», что они планируют отправиться в Луганск не в качестве официальных лиц.



«Это просто инициатива трех обычных парней, которые выросли буквально в одном дворе», - сказал Шаповалов.



Добираться в Луганск планируют через мост в Станице Луганской. О возможном контакте с представителями группировки «ЛНР» Андрей Шаповалов сказал: «Мы бы этого не хотели». Он отметил, что понимает опасность такой поездки из-за их должностей.



Денис Денищенко говорит, что они надеются больше на широкое освещение их похода.



«У нас есть план. Мы завтра напишем обращения в адрес ОБСЕ, ООН о нашем намерении и призовем обеспечить соблюдение прав человека. Также мы рассчитываем на то, что это событие будет широко освещаться в СМИ. И еще на то, что мы будем не одни - с нами собираются идти и другие люди, которые не были в Луганске 5 лет», - сказал Денищенко.



Присоединиться к походу, по его словам, готовы представители ряда общественных организаций. Денищенко надеется, что это станет началом диалога между простыми людьми по обе стороны Северского Донца. Название инициативы пока обсуждается, один из вариантов - «Мост».



«Мы планируем поехать возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко, к Богородице (памятный знак 2000-летия Рождества Христова в центре Луганска, - ред.), посмотреть на свои дома, пройтись по памятным местам. Это будет только начало, но с чего-то же нужно начинать», - говорит Денис Денищенко.