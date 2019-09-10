Рада приняла законопроект об импичменте президента

Фото: Телеканал «Рада»

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 1012 о процедуре импичмента президента. Решение поддержали 337 депутатов.



После этого спикер парламента Дмитрий Разумков сразу поставил законопроет на принятие в целом. Однако это вызвало замечания в сессионном зале. Начались обсуждения.



Примерно через 10 минут законопроект был принят в целом — 245 голосов «за». Еще 73 нардепа были против, воздержались — 55.



Часть депутатов были возмущены, посчитав, что голосованию в целом должно было предшествовать полноценное обсуждение законопроекта и подача поправок.



После голосования две фракции попросили время, чтобы сделать заявления, но Разумков объявил перерыв на полчаса. Спикер вызвал в кабинет всех руководителей фракций для консультаций.

Cогласно законопроекту № 1012, который внес сам президент Владимир Зеленский, Верховная Рада может устранить главу государства с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.



Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов из числа конституционного состава Рады (более 300 депутатов), подписи которых не отзываются. Решение о включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного также должны поддержать более 300 депутатов.



После этого Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования фактов и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления. Со своей стороны президент может пользоваться услугами защитников.



В случае принятия решения об обвинении президента, Верховная Рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды. Если эти суды признают, что деяния, в которых обвиняют президента, содержат признаки госизмены или иного преступления, Рада принимает решение об отстранении президента с поста в порядке импичмента. Решение считается принятым, если за него проголосовали более 300 депутатов.



В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте, спикер от имени парламента приносит извинения у главы государства.



Отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах.