Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Рада приняла законопроект об импичменте президента

Обновлено
10 сентября 2019, 11:07

Рада приняла законопроект об импичменте президента

Фото: Телеканал «Рада» Фото: Телеканал «Рада»

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 1012 о процедуре импичмента президента. Решение поддержали 337 депутатов.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков сразу поставил законопроет на принятие в целом. Однако это вызвало замечания в сессионном зале. Начались обсуждения.

Примерно через 10 минут законопроект был принят в целом — 245 голосов «за». Еще 73 нардепа были против, воздержались — 55.

Часть депутатов были возмущены, посчитав, что голосованию в целом должно было предшествовать полноценное обсуждение законопроекта и подача поправок.

После голосования две фракции попросили время, чтобы сделать заявления, но Разумков объявил перерыв на полчаса. Спикер вызвал в кабинет всех руководителей фракций для консультаций. 

Cогласно законопроекту № 1012, который внес сам президент Владимир Зеленский, Верховная Рада может устранить главу государства с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов из числа конституционного состава Рады (более 300 депутатов), подписи которых не отзываются. Решение о включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного также должны поддержать более 300 депутатов.

После этого Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования фактов и обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления. Со своей стороны президент может пользоваться услугами защитников.

В случае принятия решения об обвинении президента, Верховная Рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды. Если эти суды признают, что деяния, в которых обвиняют президента, содержат признаки госизмены или иного преступления, Рада принимает решение об отстранении президента с поста в порядке импичмента. Решение считается принятым, если за него проголосовали более 300 депутатов.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте, спикер от имени парламента приносит извинения у главы государства.

Отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах.

ТЕМЫ

Люди
Верховная Рада Украины
Прочее
Импичмент
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
В «ДНР» опровергли обнаружение взрывчатки у детской больницы в Донецке
09:41
Осколки противотанковой ракеты во дворе. ОБСЕ видела повреждения домов в Ясиноватой
23:46
Взрывчатка в Луганске и Донецке, приговоры от «Л-ДНР» и проблемы со бытом угля. Главное за день
22:13
Российские СМИ рассказали о взрывном устройстве в районе детской больницы в Донецке
21:54
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
20:54
Чех, воюющий за «ДНР», лишился ноги на Донбассе
18:30
В «ДНР» говорят, что не могут свободно продавать уголь, но готовят предложения по сбыту
18:00
«Суд ЛНР» дал жителю Стаханова 17 лет тюрьмы, мужчина не согласен с приговором
13:42
Пушилин и Ходаковский запустили советское Знамя победы. Безлер раскритиковал
12:40
«ДНР» лишила свободы на 15 лет жителя Горловки по обвинению в «шпионаже»
12:32
В Донецке появился бюст российскому императору Николаю II
08:43
В «ДНР» заявили о намерении запустить ж/д сообщение в Москву и Петербург
12:24
«ДНР»: В результате взрыва погибла жительница села под Донецком, еще одна - ранена
11:07
На неподконтрольной Донетчине в ДТП погибли пять человек
19:28
В Луганске горел «минюст ЛНР», есть пострадавшие
все новости
14:26
Комарницкий назначил еще одного своего заместителя
13:30
«Суспільне» не поддерживает идею руководителя «UA:Донбасс» поехать в Луганск
13:18
В Кремле затруднились назвать конкретные сроки нового этапа обмена
13:12
Сенцов пока думает, идти ли в политику
12:49
Сенцов хочет вернуться в Крым «только на танках». Но призвал не воспринимать это буквально
12:23
Новинский избран членом комитета по реинтеграции Донбасса
12:12
Названо имя солдата, который потерял ногу при вывозе Цемаха
12:02
В Станице Луганской готовят площадку для техники, которая будет восстанавливать мост
11:42
Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро
11:07
Рада приняла законопроект об импичменте президента
10:58
СМИ: Пинчук заплатил почти 6 млн долларов за лоббирование интересов Януковича
10:42
В «ДНР» опровергли обнаружение взрывчатки у детской больницы в Донецке
10:26
Денисова допустила еще один обмен с Россией до конца года
10:24
В Луганской области мужчине сообщили о подозрении в информировании боевиков
09:55
На въезде в Марьинку загорелся автомобиль, два человека погибли
все новости
ВИДЕО
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
09 сентября, 21:54
Украина и Россия обменялись заключенными. Как это было
07 сентября, 14:00
Освобожденные украинцы прилетели в Киев. Обмен завершен
07 сентября, 13:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция