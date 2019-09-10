«Суспільне» не поддерживает идею руководителя «UA:Донбасс» поехать в Луганск

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не поддерживает акцию менеджера филиала «UA:Донбасс» Андрея Шаповалова и его знакомых отправиться в неподконтрольный украинским властям Луганск 14 сентября. Об этом говорится в заявлении на сайте «UA:Суспільне мовлення».



«Посещение Луганска на День города — собственная инициатива Андрея Шаповалова. Общественный вещатель не организовывает таких акций и не призывает своих работников к участию в них. Телерадиокомпания не оказывает шагов, идущих вопреки с политикой государства на оккупированных территориях, и не поддерживает никакой связи с террористическими группировками, действующими на оккупированных территориях Луганской области», — отмечается в заявлении «Суспільного».



В НОТУ обращают внимание всех участников акции на отсутствие каких-либо гарантий безопасности для их возвращения с неподконтрольной территории.



«Команда "Суспільного" обеспокоена желанием Андрея Шаповалова принять участие в упомянутой акции. Мы понимаем желание луганчан как можно быстрее вернуться домой, в родной Луганск, однако не можем не принимать во внимание неоправданно высокий риск такой акции в условиях войны», — подчеркивается в заявлении.



НОТУ призвала участников акции отказаться от своих намерений.

9 сентября менеджер регионального телеканала общественного вещания «UA:Донбасс» Андрей Шаповалов вместе с чиновниками Луганской облгосадминистрации Денисом Денищенко и Антоном Волоховым заявили, что поедут в Луганск 14 сентября 2019 года.