НАБУ открыло уголовное дело против Порошенко и Климкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на ответ НАБУ.



Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований 23 августа. Уголовное производство зарегистрировано по решению Соломенского районного суда Киева, который обязал НАБУ начать расследование.



В Бюро отказались раскрыть подробности производства, сославшись на тайну следствия.



По информации «Українських новин», расследование начато по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее было известно, что Петр Порошенко является фигурантом ряда уголовных производств, который открыло Госбюро расследований.