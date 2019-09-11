«ДНР» будет изымать земельные участки возле КПП «Еленовка» и «Александровка»

Группировка «ДНР» начнет изымать для «государственных нужд» земельные участки, находящиеся в собственности физических лиц, расположенных в районе КПП «Еленовка» и «Александровка». Об этом говорится в «указах» Дениса Пушилина.



Утверждается, что изъятие временное и владельцам участков якобы будет выплачена компенсация.



Согласно бумагам, КПП «Александровка» размещается на земельных участках общей площадью 1,1849 га на территории Марьинского района, КПП «Еленовка» - 1,04717 га на территории Волновахского района.