«ЛНР»: Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты

Один человек погиб, еще один получил ранения при взрыве гранаты, которую погибший перевел в боевое состояние во время распития алкоголя на одной из дач в прифронтовом поселке Лозовский-1 Славяносербского района (неподконтрольная украинским властям территория Луганской области). Об этом сообщает пресс-служба «МЧС» при группировке «ЛНР».



Инцидент произошел вечером 11 сентября.



Отмечается, что 46-летний мужчина с диагнозом «множественные травмы живота, травматическая ампутация левого локтевого сустава, открытая челюстно-лицевая травма» был госпитализирован в клиническую больницу Луганска, где в тот же день скончался от полученных ран.



В «МВД ЛНР» выяснили, что погибший был жителем Алчевска, приехал в поселок на дачу. «В ходе распития спиртных напитков с 52-летним соседом он достал гранату РГО и выдернул чеку, после чего произошел взрыв. Скорую помощь вызвала соседка», — отмечается в сообщении.



Несмотря на то, что сосед погибшего тоже пострадал, он решил, что с проблемой справится своими силами, обработав раны зеленкой, добавили в «МВД». Однако в три часа ночи мужчина вынужден был обратиться за помощью к медикам. С диагнозом «минно-взрывная травма, рваные раны левой ягодицы, правой голени, множественные раны спины, верхних конечностей» его доставили в хирургическое отделение районной больницы. «В данный момент состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет», — сообщили в «МВД ЛНР».



Ранее в «МЧС ЛНР» сообщили о подрыве 46-летнего мужчины в поселке Лозовский на взрывоопасном предмете. Тогда не было указано, что это был взырв гранаты, а также о втором пострадавшем.