ЕС продлил персональные санкции против РФ

Совет Европейского Союза продлил индивидуальные санкции в отношении российских граждан и компаний, причастных к «подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Такое решение Совет ЕС принял сегодня, 12 сентября, передает «Интерфакс-Украина».



Санкции продлены сроком на полгода, до 15 марта 2020 года.



«Меры предусматривают замораживание активов и ограничений на поездки (в ЕС). В настоящее время они применяются к 170 физическим и 44 юридическим лицам. Соответствующая информация и объяснение причин для включения в список этих лиц и организаций были обновлены по мере необходимости», — говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.



Санкции были введены в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.