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Аброськин планирует баллотироваться в мэры Мариуполя

12 сентября 2019, 19:30

Аброськин планирует баллотироваться в мэры Мариуполя

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что подал министру внутренних дел Украины Арсену Авакову рапорт об увольнении, среди прочего, в связи с тем, что намерен баллотироваться на должность мэра Мариуполя. Об этом он сказал на пресс-конференции в Мариуполе в четверг, передает «Интерфакс-Украина».

«Господин Бойченко (действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко) сегодня, насколько я знаю, в отпуске. Он должен переживать: у него есть конкурент. На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно… Я ему обещал, и так будет», - сказал Аброськин.

Бойченко выиграл выборы городского головы Мариуполя и был назначен мэром города 15 декабря 2015 года. Выборы мэра Мариуполя проходят раз в 4 года.

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