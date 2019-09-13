В ОБСЕ рассказали о двух раненых на неподконтрольном Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили сообщение группировки «ЛНР» о ранении мужчины в результате взрыва мины. Также в миссии сообщили о ранении женщина в ходе обстрела в неподконтрольном правительству селе Роза Донецкой области.



«В больнице н. п. Луганск (неподконтрольный правительству) команда Миссии видела мужчину (39 лет) с ампутированной ниже колена левой ногой, на которой была бинтовая повязка. По его словам, взрывное устройство сработало утром 5 сентября, когда он вместе с другом собирал сено неподалеку от дороги местного значения», - говорится в отчете.



10 сентября медработники этой больницы сообщили наблюдателям миссии, что 5 сентября мужчину прооперировали, во время операции часть его левой ноги была ампутирована.



Также в отчете миссии сообщается о ранении жительницы села Роза в результате обстрела 6 сентября.



В больнице Новоазовска члены патруля СММ видели 61-летнюю женщину с ожоговыми травмами обеих рук.



По ее словам, она получила ранения, когда рано утром 6 сентября выбиралась из своего охваченного пожаром дома. Женщина также рассказала, что ее дом, двор и автомобиль были полностью уничтожены в результате обстрела.

Ранее в группировке «ЛНР» сообщили о том, что при покосе травы от разрыва противопехотной мины пострадал мужчина в неподконтрольном украинским властям селе Терновое Краснодонского района.