Зеленский ожидает встречи с Трампом в Вашингтоне в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом либо до проведения Генассамблеи ООН, либо после нее, но в сентябре. Об этом сообщил на первой сессии 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.



«Во-первых, уверен, что у нас получится [встретиться с Трампом], потому меня пригласили. Сейчас согласовывают наши дипломатические советники дату», - сказал он.



Зеленский отметил, что встреча его с Трампом будет «до Нью-Йорка [в дни проведения Генассамблеи ООН] в Вашингтоне, или будет после Нью-Йорка в Вашингтоне».



«Эта встреча, уверен, будет в ближайшее время, тоже в сентябре», - подчеркнул президент Украины.