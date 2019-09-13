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Рада уволила весь состав ЦИК по представлению Зеленского

13 сентября 2019, 11:28

Рада уволила весь состав ЦИК по представлению Зеленского

Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего состава Центрально избирательной комиссии. Решение поддержали 341 голосом.

Для увольнения членов ЦИК Раде необходимо было минимум 300 голосов.

Решение поддержали 244 члена фракции «Слуга народа», 33 — «Оппозиционной платформы — За жизнь», 20 — «Батькивщины», 19 — «За будущее» и 29 внефракционных парламентариев. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» не дали ни одного голоса в поддержку такого решения. Представители двух последних фракций предлагали заслушать членов ЦИК на заседании парламента, но этого не произошло.

Против увольнения членов ЦИК проголосовал 41 народный депутат, 2 — воздержались, 19 — не голосовали.

Таким образом, парламент уволил Аллу Басалаеву, Наталию Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Всего украинский ЦИК состоит из 17 членов, одно место оставалось вакантным.

10 сентября президент Владимир Зеленский внес в парламент представление об увольнении всех членов ЦИК. 11 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту поддержать его.

ТЕМЫ

Организации
Верховная Рада Украины Центральная избирательная комиссия

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