На следующем заседании ТКГ могут назначить даты отвода войск в Петровском и Золотом

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоится 18 сентября, планируется определение даты разведения войск сторон в Петровском и Золотом. Об этом сказал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает «Интерфакс-Украина».



«Одно из главных в вопросах безопасности — это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду мы примем решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время», — заявил Кучма в кулуарах форума YES.



Он отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.



«Вообще, перспективы, и президент [Украины Владимир Зеленский], уверен, будет ставить этот вопрос на "нормандской встрече": по всей линии столкновения отвод войск», — подчеркнул он.



Кучма указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на километра.



Он также считает, что пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей. «Если это не будет наша территория, мы же туда не попадем. Поэтому это должно быть постепенно. То есть, наша территория будет — будут и наши границы», — пояснил он.

Согласно Минским соглашениям, участки в Станице Луганской, Золотом и Петровском являются пилотными для разведения сил и средств сторонами. После разведения на этих участках предполагается отведение войск по всей линии конфликта.



В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение войск, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.