Россия не исключает нового обмена пленными с Украиной

В Кремле не исключают возможности нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, однако для этого нужна «кропотливая и растянута во времени работа». Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



«Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому этот вопрос двустороннего сотрудничества», - сказал Песков журналистам.



Он также отметил, что Кремлю «гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали от Киева о том, что там готовится подробная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны относительно имплементации Минских договоренностей».



Как сообщает «Интерфакс-Украина», уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии заявила о том, что Украина уже передала российской стороне списки граждан, которых РФ удерживает как на своей территории, так и на территории аннексированного Крыма.



«Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали», - сообщила Денисова.



Президент Украины Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемых лиц.