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Помощник Путина: Встреча «нормандской четверки» может состояться в октябре

13 сентября 2019, 17:53

Помощник Путина: Встреча «нормандской четверки» может состояться в октябре

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» может состояться в октябре. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передают РИА «Новости».

По его словам, встреча «нормандской четверки» точно не пройдет на следующей неделе.

«На следующей неделе шансов нет. Там назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Если так смотреть, как работа пойдет, то где-то октябрь исключать нельзя», - добавил Ушаков.

Кроме того, по его словам, Россия надеется в преддверии саммита письменно зафиксировать «формулу Штайнмайера», которая регулирует действие закона об особом статусе Донбасса.

«Наше третье важное условие — предварительное согласование итогов саммита, согласование тех результатов, которые будут представлены общественности», — добавил Ушаков.

Когда все эти моменты будут согласованы, можно будет говорить о назначении даты встречи, резюмировал помощник российского президента.

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