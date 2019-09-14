Инвестиционный форум в Мариуполе пройдет 29 октября

Инвестиционный форум в Мариуполе Донецкой области запланирован на 29 октября, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



«Мы рассчитываем на то, что 29 октября мы планируем провести в Мариуполе большой инвестиционный форум», — сказал он на 16-й встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве 14 сентября.



На форуме будут представлены отрасли, нуждающиеся в инвестициях.



Ранее форум планировалось провести 18 октября.



В конце августа Офис президента завершил отбор проектов, о которых объявит на форуме.