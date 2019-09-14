Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кучма: Меркель и Макрон попробуют подтолкнуть Зеленского к уступкам с Путиным

14 сентября 2019, 10:38

Кучма: Меркель и Макрон попробуют подтолкнуть Зеленского к уступкам с Путиным

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма допустил, что на встрече «нормандской четверки» лидеры Германии и Франции будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам с Россией. Об этом он сказал в комментарии Asociated Press.

По мнению Кучмы, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон попытаются убедить Зеленского пойти по сепаратистскому сценарию проведения местных выборах в отдельных районах Донбасса.

«У меня нет большых надежд. Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — заявил представитель Украины в ТКГ.

Накануне Кучма заявил, что Украину просят согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва», включая предоставление широких полномочий сепаратистам на Донбассе.

Он отметил, что Украина привержена Минским соглашениям, однако для реализации политической части договоренностей РФ должна оказать содействие на группировки «ДНР/ЛНР», чтобы они разоружились и вернулись Украине контроль над границей.

Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, одним из условий проведения встречи в «нормандском формате» является фиксирование на бумаге предложение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, предусматривающее проведение местных выборов на Донбассе и «особый статус».

«Она ["формула Штайнмайера"] не будет там [на встрече лидеров стран "Нормандского формата"] утверждена, я уверен. Нужно снова садиться за стол и определять, что для Украины приемлемо, а что нет», — сказал Кучма в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

Он уверен, что президент Зеленский не пойдет сразу на предоставление Донбассу особого статуса с проведение выборов на оккупированной территории. «Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию — простите, это не путь для Украины», — Кучма.

Он также указал на неприемлемость амнистии в том виде, в котором она предлагается. «Массовой амнистии не может быть. Амнистию должен пройти каждый человек. И амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь», — подчеркнул Кучма.

ТЕМЫ

Прочее
Минские договоренности Нормандский формат выборы на Донбассе
Люди
Владимир Путин Леонид Кучма Ангела Меркель Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
18:35
Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе
13:14
«ДНР» заявила о задержании мошенницы, которая обещала оформить украинские выплаты
11:49
В России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса
10:11
В ОБСЕ рассказали о двух раненых на неподконтрольном Донбассе
22:43
Главные события 12 сентября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:00
На неподконтрольной Донетчине сгорели 6 домов, повреждены работающие школа и детсад
16:28
Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе
13:44
«ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных
11:48
В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке
11:24
«ЛНР»: Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты
10:55
Глава «ДНР» уточнил, что хочет в состав России на правах «федеративного округа»
все новости
10:56
Гончарук назвал успех Украины лучшим ответом на агрессию РФ
10:38
Кучма: Меркель и Макрон попробуют подтолкнуть Зеленского к уступкам с Путиным
10:24
Премьер хочет провести частичную перепись населения в Украине уже в этом году
09:57
Инвестиционный форум в Мариуполе пройдет 29 октября
09:46
Восемь украинских военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе, один из них погиб
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
22:51
Пристайко: Работа по обмену «всех на всех» с Россией ведется круглосуточно
22:39
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
22:35
Коломойский о Зеленском: Он ограничен рамками мирных договоренностей
22:05
Глава МИД Украины: Для встречи «нормандской» четверки подбирают новое время
22:01
Глава СБУ: Мы и следователи Нидерландов сделали все, что могли в допросе Цемаха
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
20:12
Сегодня на Донбассе были ранены шестеро украинских военных
все новости
ВИДЕО
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Переселенцы из Луганской области создали детский дом семейного типа
12 сентября, 19:05
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
10 сентября, 16:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция