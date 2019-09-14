Кучма: Меркель и Макрон попробуют подтолкнуть Зеленского к уступкам с Путиным

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма допустил, что на встрече «нормандской четверки» лидеры Германии и Франции будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам с Россией. Об этом он сказал в комментарии Asociated Press.



По мнению Кучмы, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон попытаются убедить Зеленского пойти по сепаратистскому сценарию проведения местных выборах в отдельных районах Донбасса.



«У меня нет большых надежд. Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — заявил представитель Украины в ТКГ.



Накануне Кучма заявил, что Украину просят согласиться на «все требования, которые предъявляет Москва», включая предоставление широких полномочий сепаратистам на Донбассе.



Он отметил, что Украина привержена Минским соглашениям, однако для реализации политической части договоренностей РФ должна оказать содействие на группировки «ДНР/ЛНР», чтобы они разоружились и вернулись Украине контроль над границей.



Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, одним из условий проведения встречи в «нормандском формате» является фиксирование на бумаге предложение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, предусматривающее проведение местных выборов на Донбассе и «особый статус».



«Она ["формула Штайнмайера"] не будет там [на встрече лидеров стран "Нормандского формата"] утверждена, я уверен. Нужно снова садиться за стол и определять, что для Украины приемлемо, а что нет», — сказал Кучма в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».



Он уверен, что президент Зеленский не пойдет сразу на предоставление Донбассу особого статуса с проведение выборов на оккупированной территории. «Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию — простите, это не путь для Украины», — Кучма.



Он также указал на неприемлемость амнистии в том виде, в котором она предлагается. «Массовой амнистии не может быть. Амнистию должен пройти каждый человек. И амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь», — подчеркнул Кучма.