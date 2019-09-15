Пристайко заявил о подготовке к принятию закона об «особом статусе» Донбасса

Члены Кабинета министров, вовлеченные в переговорный процесс по Донбассу, начнут работу депутатами Верховной Рады по подготовке к голосованию за закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Интефракс-Украина».



«Очень много деталей в этом законе, какие необходимые компромиссы с обеих сторон нам нужно сделать, чтобы наконец-то на нашу землю пришел мир. Это будет сложная работа. Я не могу сказать, в какой форме это будет, будут ли внесены изменения в существующий (закон) — в конце концов, голосовать нашим депутатам», — сказал он на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве 14 сентября.



По его словам, часть членов украинского правительства, вовлеченная в переговорный процесс по Донбассу, начинает диалог с депутатским корпусом по этому вопросу.



Ранее Пристайко заявлял, что в Конституцию Украины не будут вноситься изменения об «особом статусе» Донбасса, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине.



Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».



6 октября 2017 года Верховная Рада VIII созыва продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2018 года.