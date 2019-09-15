Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пристайко заявил о подготовке к принятию закона об «особом статусе» Донбасса

15 сентября 2019, 09:50

Пристайко заявил о подготовке к принятию закона об «особом статусе» Донбасса

Члены Кабинета министров, вовлеченные в переговорный процесс по Донбассу, начнут работу депутатами Верховной Рады по подготовке к голосованию за закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Интефракс-Украина».

«Очень много деталей в этом законе, какие необходимые компромиссы с обеих сторон нам нужно сделать, чтобы наконец-то на нашу землю пришел мир. Это будет сложная работа. Я не могу сказать, в какой форме это будет, будут ли внесены изменения в существующий (закон) — в конце концов, голосовать нашим депутатам», — сказал он на брифинге в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве 14 сентября.

По его словам, часть членов украинского правительства, вовлеченная в переговорный процесс по Донбассу, начинает диалог с депутатским корпусом по этому вопросу.

Ранее Пристайко заявлял, что в Конституцию Украины не будут вноситься изменения об «особом статусе» Донбасса, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине. 

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

6 октября 2017 года Верховная Рада VIII созыва продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2018 года.

 

ТЕМЫ

Прочее
особый статус
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:39
У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
18:35
Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе
13:14
«ДНР» заявила о задержании мошенницы, которая обещала оформить украинские выплаты
11:49
В России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса
10:11
В ОБСЕ рассказали о двух раненых на неподконтрольном Донбассе
22:43
Главные события 12 сентября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:00
На неподконтрольной Донетчине сгорели 6 домов, повреждены работающие школа и детсад
16:28
Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе
13:44
«ЛНР» передала украинской стороне еще 54 заключенных
11:48
В «ДНР» заявили об обнаружении еще одной бомбы Донецке
11:24
«ЛНР»: Один человек погиб, еще один получил ранения в результате взрыва гранаты
все новости
12:13
Волкер: Украина должна восстановить выплату пенсий на неподконтрольном Донбассе
11:42
Председатель ОБСЕ поддержал «формулу Штайнмайера»
09:50
Пристайко заявил о подготовке к принятию закона об «особом статусе» Донбасса
09:11
Председатель ОБСЕ: Миротворцы ООН не должна легитимизировать «ДНР/ЛНР»
18:55
«Шахтер» вырвал победу над «Зарей»
18:40
Волкер рассказал о подготовке встречи с Сурковым
18:25
Глава МИД исключил закрепление «особого статуса» Донбасса в Конституции
17:17
Погиб военный, раненный на Донбассе 10 сентября
16:41
Пристайко заверил, что выборов на Донбассе «под дулами автоматов» не будет
15:15
Зеленский ветировал Избирательный кодекс о голосовании по пропорциональной системе
14:30
Климкин: Надеюсь, что Зеленский не пойдет на уступки Путину
13:07
Разумков говорит, что увольнение членов ЦИК не связано с выборами на Донбассе
12:39
У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса
12:06
Зеленский заявил об испытательном сроке глав облгосадминистраций
11:55
Зеленский анонсировал принятие закона о ветеранах
все новости
ВИДЕО
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Переселенцы из Луганской области создали детский дом семейного типа
12 сентября, 19:05
В новой Раде зафиксировали первый случай «кнопкодавства»
10 сентября, 16:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция