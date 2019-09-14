Глава МИД исключил закрепление «особого статуса» Донбасса в Конституции

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения об «особом статусе» Донбасса, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация», — сказал он на брифинге в рамках 16-й встречи YES (Ялтинской Европейской стратегии).



Пристайко подчеркнул, что Украина предлагает «той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, понять, что шанс для их развития — это децентрализация».



«Они могут объединять громады, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем», — пояснил глава МИД.



«Мы не вносим в Конституцию никаких особых, не особых статусов», — добавил он.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма сказал, что президент Владимир Зеленский не пойдет сразу на предоставление Донбассу особого статуса с проведение выборов на оккупированной территории.