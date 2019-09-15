Председатель ОБСЕ поддержал «формулу Штайнмайера»

Председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак поддержал применение «формулы Штайнмайера» для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом передает «Европейская правда».



«У нас есть план — это Минские соглашения. У нас есть инструменты — это Нормандский формат и трек Курта Волкера. Чего нам до сих пор не хватало — это политической воли. Мы видели, что стороны показывают друг друга и обвиняют друг друга в нулевом прогрессе. Теперь, с приходом президента Зеленского есть и это», — сказал Лайчак во время выступления на ежегодном форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве.



По его мнению, для выполнения Минских соглашений стоит использовать так называемый «план Штайнмайера»



«У нас есть принцип, как читать Минск — это план Штайнмайера, и я считаю, что это хорошая почва [для выполнения Минских договоренностей]», — пояснил он.

«Формула Штайнмайера» предлагает механизм проведения выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса. Инициатива предусматривает принятие Верховной Радой закона об «особом статусе», проведение выборов в соответствии с украинским законодательством и при мониторинге ОБСЕ.



Глава ОБСЕ также отметил, что не считает возможным говорить об ожидаемых уступки Украины в этом процессе: «Это не та точка, где можно говорить об уступках Украины, ведь Украина — это жертва агрессии».



«Формула Штайнмаера» станет темой обсуждения на встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Украина, РФ).