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Пристайко: Мы готовы упростить жизнь на неподконтрольной части Донбасса

15 сентября 2019, 14:12

Пристайко: Мы готовы упростить жизнь на неподконтрольной части Донбасса

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что нынешняя власть готовит предложения для облегчения жизни людей на неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщает «Громадське».

Пристайко отметил, что речь идет о ремонте моста в Станице Луганской, после чего власть будет предлагать развести силы в этом районе вдоль всех 4 километров.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди видели радио и телевидение, это тот пакет, который мы готовим. Мы хотим показать пакет, как мы отличаемся от того правительства», — резюмировал он.

В июне Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении военных сил и средств вблизи Станицы Луганской. После этого началось разминирование окрестностей разрушенного автомобильного моста на КПВВ «Станица Луганская», после чего планируется восстановление моста.

Ранее депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук анонсировала «дорожную карту» по «упрощению жизни» жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса. В частности, она говорила об упрощенном пересечении «серой зоны», логистических центрах на КПВВ, упрощенной процедуре получения первого украинского паспорта, получение пенсий.

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