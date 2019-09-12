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Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе

12 сентября 2019, 16:28

Выплата пенсий и электронный кабинет. «Слуга народа» хочет «упростить жизнь» на оккупированном Донбассе

Фото: Слуга народа / Архив Фото: Слуга народа / Архив

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде разрабатывает «дорожную карту» по «упрощению жизни» жителям неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом заявила депутат «Слуги народа» Ирина Верещук.

«Мы должны делать в парламенте все, чтобы упростить им жизнь. На сегодняшний день мы разрабатываем карту первых маленьких шагов, которые помогли бы жителям прифронтовой зоны чувствовать себя людьми», — сказала она журналистам в кулуарах парламента.

Верещук уточнила, что речь идет об упрощенном пересечении «серой зоны», логистических центрах на КПВВ, упрощенной процедуре получения первого украинского паспорта, получение пенсий.

«Люди, которые живут на оккупированных территории, вынуждены [для получения пенсии] каждый раз сдавать справки, ездить назад. Мы рассматриваем, как сделать так, чтобы уменьшить количество пересечений линии соприкосновения, которая очень тяжело им обходится, если говорить о жизни и здоровье», — подчеркнула она.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о выплате денег на оккупированной территории, депутат сказала: «Да, мы хотим, чтобы там ходила гривна. Мы хотим, чтобы люди, которые получают пенсию на подконтрольной территории, могли делать это без дикого количества справок, которые нужно постоянно сдавать».

Представительница «Слуги народа» считает, что часть проблем можно решить с помощью создания электронного кабинета и интернета, и тогда «одного выезда будет достаточно».

ТЕМЫ

Организации
Слуга народа
Люди
Ирина Верещук
Места
Луганск Донецк
Прочее
Пенсии Ситуация на КПВВ

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