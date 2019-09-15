Пристайко считает, что миротворцы понадобятся в случае отказа от «Минска»

Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс возможно в случае признания Минских договоренностей как неэффективного инструмента урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «Еврорпейская правда».



«Если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество о миротворческой операции в том или ином формате», — сказал Пристайко во время выступления на ежегодном форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) в Киеве.



Министр отметил, что Украина должна выполнять Минские соглашения несмотря на то, что обязательства по нему были даны предыдущей властью.



Ранее председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав заявил, что перед возможным введением миротворческой миссии ООН на Донбасс должно произойти разведение вооружения и режим прекращения огня.