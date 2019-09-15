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Волкер исключил проведение выборов без деоккупации Донбасса

15 сентября 2019, 21:46

Волкер исключил проведение выборов без деоккупации Донбасса

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер заверил, что международные партнеры не будут подталкивать Украину к проведению выборов на оккупированных территориях Донбасса, пока там остаются подконтрольные России силы.

«Я не вижу сценария, когда Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся», — сказал Волкер в интервью телеканалу «1+1».

Он констатировал, что для свободных и честных выборов нужна «свободная, спокойная, безопасная среда». «Поэтому, безопасность прежде всего», — подчеркнул дипломат.

«Я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами, и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы», — заверил Волкер.

Он уточнил, что для того, чтобы «формула Штайнмайера» была реализована, нужно прежде всего, чтобы Россия вывела войска.

Кроме того, должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которых поддерживает Россия, восстановлена стабильность в регионе.

Волкер подтвердил: «"Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы были свободные выборы».

Комментируя возможное снятие санкций с России, спецпредставитель США заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько РФ будет продолжать оккупацию полуострова.

При этом он отметил, что если Россия будет выполнять Минские соглашения, то США будут рассматривать ослабление санкций, введенных за их невыполнение.

В последние дни активизировалось обсуждение «Формулы Штайнмайера», которая предлагает механизм проведения выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса. Инициатива предусматривает принятие Верховной Радой закона об «особом статусе», проведение выборов в соответствии с украинским законодательством и при мониторинге ОБСЕ. 

«Формула Штайнмаера» станет темой обсуждения на встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Украина, РФ).

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Минские соглашения формула Штайнмайера

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