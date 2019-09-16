Зеленский назвал первые шаги к миру на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий» является его главной миссией в качестве главы государства. Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве.



«Мы очень рассчитываем на вашу поддержку — дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе Словакии», — добавил он.



По словам Зеленского, это необходимо не только Украине, но всей Европе, «которая всегда будет чувствовать себя в опасности, пока Российская Федерация игнорирует международное право».



«Полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть надлежащим образом верифицировано ОБСЕ, станут первыми значительными шагами на пути к миру», — подчеркнул президент Украины.



Зеленский выразил надежду, что Словакия, которая в этом году председательствует в ОБСЕ, будет и в дальнейшем ставить вопрос о «полном выводе оккупационных войск и возвращении под украинских контроль временно оккупированных территорий».