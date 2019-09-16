Зеленский озвучил темы, которые будут подняты на встрече «нормандской четверки»

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Президент Украины Владимир Зеоенский рассказал об ожиданиях от встрчечи лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия.)



«Там [на встрече в "нормандском формате"] главные шаги — решение <...> вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть. Второй вопрос — окончательное решение четких сроков разведения войск — Золотое, Петровское, потом четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии», — сказал он во время брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве.



Третим пунктом переговоров он назвал решение вопроса о сроках вывода российских войск до проведения местных выборов на временно неподконтрольной территории Донбасса. «Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории — мы должны понимать, что четкие сроки должны быть до выборов, выведение всех войск со временно оккупированной территории», — подчеркнул Зеленский.



Президент отметил, что не знает, сможет ли «нормандская четверка» решить все вопросы на одной встрече.



«Ожидаю, что встречи в "нормандском формате" после этого будут не через три года, а очень часто, пока мы не решим все вопросы, связанные с возвращением нашей территории и прекращением войны», — резюмировал Зеленский.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) должна была состояться в 16 сентября, однако Москва попросила перенести саммит.