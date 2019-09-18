Аваков оценил возможность легализации марихуаны в медицине

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что МВД, Минздрав и религиозные организации должны наработать единый подход к вопросу медицинского использования марихуаны и только потом выносить его на обсуждение правительства.



«По вопросу медицинского использования марихуаны. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно что предлагается», — цитирует Авакова пресс-служба МВД.



Он подчеркнул, что если этот этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, то будет «отговаривать мотивировано до тех пор, пока мы не выработаем единый конструктивный подход».



«Этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД, религиозных организаций. Для того, чтобы разобраться, где есть красная линия, за которую мы не можем зайти», — добавил Аваков.