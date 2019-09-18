Полиция задержала мужчину, который угрожал подорвать мост в Киеве

Фото: Arsen Avakov / Twitter

В Киеве полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать мост Метро через Днепр. Об этом объявил глава МВД Арсен Аваков. Операция длилась более 4 часов.



Начальник столичной полиции Андрей Крищенко подтвердил, что задержанный — бывший военнослужащий. Три месяца назад у него изъяли 2 килограмма взрывчатки и боеприпасы.



«Внятных требований он не озвучил. На данный момент взрывчатки не обнаружено, взрывотехники осматривают автомобиль», — сказал он.

Задержанный расстрелял полицейский квадрокоптер из карабина, тот упал в реку. За подготовку к террористическому акту ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.



Было перекрыто автомобильное движение и остановлено курсирование поездов «красной ветке» столичного метрополитена от станции «Арсенальная» до станции «Дарница».



Издание «the Бабель» выяснило, что злоумышленником был Алексей Белько.



Согласно данным с сайта Киевгорадминистрации, он является участником антитеррористической операции и подавал ходатайство о получении земельного участка. Как сообщает «Украинская правда», Белько имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области.



26 июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок 7 дней.