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В Рубежном приостановили строительство жилья для переселенцев

19 сентября 2019, 13:27

В Рубежном приостановили строительство жилья для переселенцев

В Рубежном из-за разногласий между департаментом строительства и подрядными организациями из Днепра приостановили строительство жилья для переселенцев. Об этом сообщает UA: Донбасc.

В 2017 году начали реконструирую пятиэтажки на 68 однокомнатных квартир. На это, по словам главы ЛугОГА Виталия Комарницкого, из областного бюджета выделили 29 млн гривен, 25 млн уже освоили. Согласно договору, завершить строительство должно были 30 августа 2019 года. Сейчас строительные работы не ведутся, подрядчик не выходит на связь.

«Была сделана замена кровельного покрытия, утеплен фасад. Изначально работы велись и на протяжении 2018 года они выполнялись. Потом по каким-то причинам, которые нам не известны, подрядная организация остановила ход выполнения работ», - говорит заместитель директора департамента строительства, архитектуры и градостроительства Александр Коваль.

Также в городе строят многоэтажку на 107 многокомнатных квартир. Подрядчиком здесь также выступает строительная компания из Днепра. Согласно проекту, на строительство потратили 67 млн ​​гривен из запланированных 72.

Завершить работы должны до конца октября, но сейчас на строительстве никто работает.

По словам Коваля, подрядчик приостановил здесь работы из-за того, что им не подписали акты выполненных работ.

«Но акт выполненных работ заказчик не подписывает, но мы не подписываем потому, что эти акты выполненных работ не соответствуют договорной цене, которую подписал подрядчик, и взял на себя обязательства», – пояснил он.

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий написал письмо в областную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

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