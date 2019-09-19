Народный депутат от президентской партии «Слуга народа», глава комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко на своей странице в Facebook сформулировал переговорную позицию украинской власти, касательно урегулирования конфликта на Донбассе.



В частности, она включает отказ от закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Яременко отметил, что выборы и другие элементы политической части Минских договоренностей возможны только после выполнения части безопасности (прекращение огня, отвод войск, обмен удерживаемыми). По его словам, это следующий шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые «и законы принимали, и Конституцию пытались менять, не достигнув даже прекращение огня», что «фактически противоречит Минским договоренностям и является реализацией на практике "формулы Штанмайера"».



Депутат добавил, что новая украинская власть выступает за местные выборы одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО на основе единого закона и при достижении условий безопасности на Донбассе.



«А скептикам, которые считают, что все это нереалистично, посоветую не торопиться отвечать за [президента России] Путина. Пусть откажется он, а не вы», — подчеркнул Яременко.





Ранее отдельные тезисы этой переговорной позиции озвучивал президент Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко.