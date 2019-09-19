Украина передала России экземпляр договора о транзите газа

Украинская сторона во время сегодняшних переговоров в Брюсселе передала России и Евросоюзу план действий по подписанию нового соглашения о транзите газа и экземпляры договора. Подписание может состояться во время следующей трехсторонней встречи в октябре. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает «Громадське».



По его словам, «дорожная карта» предполагает, «как мы до 1 января получим независимого газового оператора». Также был передан проект договора о присоединение украинской ГТС к Европейской и проект договора о транспортировке, пояснил министр.



По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Украина и Россия, что будущий контракт о транзите газа должен основываться на законодательстве ЕС. «Украина постепенно внедряет правила ЕС по энергетике; "Газпром" хорошо знаком с ними в своих коммерческих отношениях», — отметил он в Twitter.



В свою очередь Москва предложила Киеву временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает «РИА Новости».



Он отметил, что Россия готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Украина имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет, добавил Новак.



Российский министр подчеркнул, что Москва готова продлевать транзитное соглашение на любой срок, необходимый Киеву для включения законодательства ЕС в свою правовую систему.



Новак отметил, что стороны обсудили, в том числе, возможные объемы транзита газа, судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».



Следующий раунд переговоров должен состояться в октябре.

Соглашение о транзите газа между Россией и Украиной закончится в конце этого года.