Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина передала России экземпляр договора о транзите газа

19 сентября 2019, 18:49

Украина передала России экземпляр договора о транзите газа

Украинская сторона во время сегодняшних переговоров в Брюсселе передала России и Евросоюзу план действий по подписанию нового соглашения о транзите газа и экземпляры договора. Подписание может состояться во время следующей трехсторонней встречи в октябре. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает «Громадське».

По его словам, «дорожная карта» предполагает, «как мы до 1 января получим независимого газового оператора». Также был передан проект договора о присоединение украинской ГТС к Европейской и проект договора о транспортировке, пояснил министр.

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Украина и Россия, что будущий контракт о транзите газа должен основываться на законодательстве ЕС. «Украина постепенно внедряет правила ЕС по энергетике; "Газпром" хорошо знаком с ними в своих коммерческих отношениях», — отметил он в Twitter.

В свою очередь Москва предложила Киеву временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Россия готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Украина имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет, добавил Новак.

Российский министр подчеркнул, что Москва готова продлевать транзитное соглашение на любой срок, необходимый Киеву для включения законодательства ЕС в свою правовую систему.

Новак отметил, что стороны обсудили, в том числе, возможные объемы транзита газа, судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».

Следующий раунд переговоров должен состояться в октябре.

Соглашение о транзите газа между Россией и Украиной закончится в конце этого года.

ТЕМЫ

Прочее
Россия-Украина транзит газа
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:53
В «ЛНР» заявили, что одна из бомб под мостом в Луганске не сработала
17:05
«ДНР» лишила свободы мужчину на 17 лет по обвинению в «госизмене»
17:02
Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним
16:10
Боевики «ДНР» не пропустили патруль ОБСЕ к камере
11:45
В «ЛНР» связали взрыв под мостом в Луганске с приездом российского «гумконвоя»
10:38
«ЛНР» заявила о попытке подрыва моста в Луганске
23:00
Разведение сил по всей линии соприкосновения и «формула Штайнмайера». Главное за день
15:22
Сепаратист Губарев назвал лживыми СМИ «ДНР»
15:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
11:51
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
10:23
Сегодня в Минске обсудят выплату украинских пенсий жителям Донецка и Луганска
22:20
Над линией конфликта. Главные события Донбасса за день
21:53
35 тысяч жителей Донецка хотят получить паспорта РФ. В «ДНР» назвали это «ажиотажем»
18:28
В «ДНР» заявили, что убитый в Мариуполе Джумаев находился в списке на обмен
17:25
В Донецке фура столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие
все новости
20:44
Под офисом Зеленского прошел митинг против «формулы Штайнмайера»
19:53
В «ЛНР» заявили, что одна из бомб под мостом в Луганске не сработала
19:31
СМИ узнали дату встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке
18:49
Украина передала России экземпляр договора о транзите газа
18:29
В Киеве «заминировали» Офис президента, все мосты роддомы и ТРЦ
17:27
Разумков подписал закон об импичменте и направил его Зеленскому
17:18
Верховная Рада утвердила нового главу Фонда госимущества
17:16
Полиция задержала банду «Самвела Донецкого»
17:05
«ДНР» лишила свободы мужчину на 17 лет по обвинению в «госизмене»
17:02
Ходаковский заявил, что кремлевский куратор «Л-ДНР» боролся с ним
16:38
СМИ: Во время выборов в Раду Сивохо в Facebook поддерживали боты
16:10
Боевики «ДНР» не пропустили патруль ОБСЕ к камере
16:06
В Кремле сочли «новым явлением» требования Украины по «формуле Штайнмайера»
15:23
Полиция передумала обвинять «минера» киевского моста в терроризме. Аваков хочет взять его на поруки
15:01
СБУ задержала подозреваемую в передаче разведывательных данных «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Полиция задержала банду «Самвела Донецкого»
19 сентября, 17:16
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
18 сентября, 11:51
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
15 сентября, 20:03
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция