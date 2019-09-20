В Донецкой области планируют эксперимент - монетизацию «пакета малыша»

Министерство социальной политики планирует ввести в Донецкой области пилотный проект - монетизацию «пакета малыша». Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль во время рабочей поездки в Краматорск, информирует пресс-служба ведомства.



«В ближайшее время мы вводим эксперимент - для родителей региона, в качестве пилотного проекту, будет введена монетизация "пакета малыша"», - заявил Коваль.



По его словам, такое решение является временным и должно улучшить ситуацию.



Коваль напомнил, что за более года функционирования программы бэби-боксов для новорожденных ни роженица Донецкой области так и не получила «пакет малыша».



Он заверил, что сейчас команда Министерства социальной политики детально изучает процесс формирования и распространения «бэби-боксов» и в ближайшее время предложит выход из ситуации.