Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ из-за возвращения россиян

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа», глава Комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.



«Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», — заявил он.



Яременко отметил, что при этом будет уделено внимание подготовке украинской делегации и консультациям с другими членами Совета Европы для «разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ».

В октябре начнется осенняя сессия ПАСЕ, на которой планируется рассмотреть резолюцию о положении крымских татар.



Летом ПАСЕ сняла санкции с российской делегации и позволила вернуться ей в состав организации.



Украина отозвала своего посла при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ.



Украина также допускает приостановку участия в сессиях ПАСЕ после возврата россиян.