Полиция нашла схрон с боеприпасами боевиков «ЛНР»

Правоохранители нашли схрон с боеприпасами на территории прежней дислокации незаконного вооруженного формирования при группировке «ЛНР» «Всевеликое войско Донское». Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Отмечается, что тайник был обнаружен на территории заброшенной шахты в Приволье.



Следователями и экспертами были изъяты два гранатомета, минометная мина 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, тридцать подрывников мины МП255, шесть гранат, четыре запали и около 1500 патронов различного калибра.



Теперь полиция ищет владельца этого арсенала.