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«Представитель ДНР» во Франции вышел на свободу

23 сентября 2019, 13:21

«Представитель ДНР» во Франции вышел на свободу

Руководитель «представительства» группировки «ДНР» в Марселе Юбер Файяр был освобожден из тюрьмы во Франции. Об этом сообщается на сайте «представительства» в Facebook.

Отмечается, что он вышел на свободу 20 сентября. Сам Файяр записал видеообращение, в котором поблагодарил друзей и близких за поддержку.

Подробности дела и причины освобождения указаны не были.

Об аресте Юбера Файяра стало известно 10 апреля. «РИА Новости» отмечало, что он был задержан по подозрению в сутенерстве.

Французская прокуратура через суд требовала распустить организацию, которая называла себя «официальным представительством ДНР». В МИД Франции подчеркнули, что не признают официально эту организацию, а ее деятельность назвали нелегальной.

Юбер Файяр был наблюдателем во время незаконных президентских выборов в аннексированном Россией Крыму. В мае 2018 года Файяр участвовал в праздновании четвертой годовщины со дня проведения «референдума о самоопределении», который организовала группировка «ДНР» в Донецке.

В сентябре 2018 года французский суд отказался отменять государственную регистрацию «официального представительства ДНР» в Марселе.

ТЕМЫ

Организации
ДНР
Места
Франция
Люди
Юбер Файяр

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