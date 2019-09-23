Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Волкер: Минские соглашения по Донбассу можно выполнить без ущерба для Украины

23 сентября 2019, 14:11

Волкер: Минские соглашения по Донбассу можно выполнить без ущерба для Украины

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе не принесет политического ущерба Украине.

«Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией и что территория будет возвращена под ее суверенитет. Это критически важно: когда Минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине», — сказал он в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «НАШ».

По словам Волкера, для этого необходимо обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных формирований, вывод российских вооруженных сил. Он отметил, что если Россия согласится на вышеперечисленное, создаст условия в сфере безопасности, то и у Украины появляются некоторые обязательства: местные выборы, особый статус для территории, амнистия.

«Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса. Я не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине. На самом деле это единственное из существующих решений, при котором Россия будет признавать, что речь идет о территории Украины. С помощью этих соглашений мы сможем начать на ней восстановление суверенитета Украины», — подчеркнул американский дипломат.

Волкер считает, что проблема не в соглашениях, а в «принятии Россией ответственности за их выполнение».

«Россия подписала Минские соглашения, в результате чего у нее есть обязательства. Но она не выполняет их. Если бы было иначе, если бы у нее было желание их выполнять, мы бы увидели довольно быстрый прогресс в этом направлении», — резюмировал спецпредставитель США.

ТЕМЫ

Люди
Курт Волкер
Прочее
особый статус Минские соглашения
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:21
«Представитель ДНР» во Франции вышел на свободу
10:36
В Горловке трое детей и один взрослый отравились газом
09:14
«ЛНР»: На шахте погиб горняк
22:23
Главные новости Донбасса за неделю
17:24
В Раде объяснили правила пересечения линии соприкосновения для граждан, которым еще нет 16 лет
14:21
В Станице Луганской началось строительство временного моста
15:51
СМИ: «Айдар» приблизил свои позиции к Горловке
14:42
На пункте пропуска «Станица Луганская» умер мужчина
13:38
Патруль ОБСЕ впервые с июля проехал возле блокпоста боевиков в Золотом
10:39
В Луганске «заминировали» памятники
23:24
Выборы на Донбассе и условия на КПВВ. Главное за день
15:28
Глава МИД пообещал выплату пенсий и украинские продукты в магазинах Донецка и Луганска
15:14
Губарев: Мы выгнали Пушилина в Москву, но Сурков его вернул
15:03
Идеолог «Новороссии» Губарев назвал войну России против Украины «политической волей» Путина
13:45
Опрос: На КПВВ Донбасса людям не хватает административных услуг
все новости
17:01
У Зеленского обещают создать Фонд восстановления Донбасса
16:14
Волкер считает выгодным прямой контакт Зеленского с Путиным
15:45
Медиахолдинг Курченко передан в управление Агентству по розыску коррупционных активов
14:35
Глава МИД обещает часовую встречу Зеленского с Трампом
14:11
Волкер: Минские соглашения по Донбассу можно выполнить без ущерба для Украины
13:40
Зеленский призвал украинцев сообщать в НАБУ о коррупции
13:21
«Представитель ДНР» во Франции вышел на свободу
12:55
На Парубия открыли уголовное производство из-за событий 2 мая в Одессе
12:34
Зеленский подписал закон об импичменте
12:05
В России объявили о раскрытии убийства певца Михаила Круга
11:26
В Конгрессе допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского
11:06
У Зеленского выступили за большой договор ключевых стран для гарантии целостности Украины
10:36
В Горловке трое детей и один взрослый отравились газом
10:00
Суркис рассказал, что помнит еще 18-летнего Ахметова
09:36
У Зеленского исключили федерализацию Украины и «особый статус» для «Л-ДНР»
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» с трудом обыграл «Десну»
22 сентября, 16:26
Шустер пообещал судиться с Коломойским. Перепалка в эфире
21 сентября, 11:32
На Донбассе изношены 60% водной инфраструктуры
20 сентября, 19:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция