Глава МИД обещает часовую встречу Зеленского с Трампом

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут в Нью-Йорке часовую встречу. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Громадському».



«Это не будет встреча на полях [Генассамблеи ООН], рукопожатие. Оба президента нашли время», — сказал Пристайко.



По его словам, это будет «часовая встреча, в ходе которой в первую очередь мы ставим перед собой задачу наладить связь».



Пристайко напомнил, что Зеленский дважды разговаривал по телефону с Трампом, «но мы понимаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров».



«Если установится нормальное понимание, и нам удастся друг другу объяснить, каким мы видим дальнейшее развитие наших двусторонних отношений и выживание Украины в той войне, которая ведется, — это и есть основные задачи», — отметил глава МИД.



Пристайко добавил, что не может раскрыть все задачи, но заверил, что есть «целый список, с которым мы пройдем к США». «Иногда это проблемы, иногда — бизнес-идеи. Например, нам нужна энергетическая безопасность. Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности. Это один из тех вопросов, который обязательно обсудят президенты», — сказал министр.



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Президент Владимир Зеленский 23-26 сентября посетит с рабочим визитом США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. В Нью-Йорке Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств.