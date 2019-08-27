Зеленский и Трамп. Как решится судьба Донбасса?

4 июня 2014 года, спустя пять дней после оглашения результатов президентских выборов в Украине, на тот момент президент США Барак Обама встретился с победителем Петром Порошенко. Это произошло за три дня до официального вступления Порошенко в должность. В этом свете подготовка к первой встрече нынешних лидеров двух стран — Дональда Трампа и Владимира Зеленского — выглядит слегка затянувшейся.



Зеленский объявил о желании лично пообщаться с Трампом сразу после своей инаугурации, которая состоялась 27 мая. Вскоре он получил приглашение от главы Белого дома, о чем заявлял посол Украины в США Валерий Чалый. Спустя почти 3 месяца президенты провели 2 телефонных разговора, однако конкретики относительно их встречи тет-а-тет все еще нет.



Темы для общения между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне не исчерпываются последние пять лет — поддержка территориальной целостности Украины, сохранение и усиление санкционного давления на Россию, содействие в осуществлении реформ и антикоррупционной борьбы. Личные встречи важны тем, что дают возможность предметно обсудить каждый вопрос стратегического значения.



В начале июля Зеленский допускал, что встреча состоится летом, и сообщал, что стороны занимаются сверкой графиков. Однако переговоры уже перенесли на осень.



«Что я могу вам сказать? Сейчас точных дат нет. Я не буду комментировать эту тему», — быстро заканчивает телефонный разговор пресс-секретарь президента Юлия Мендель.



Если верить отчету американской лоббистской компании Signal Group Consulting, подготовка к визиту Зеленского в США началась еще между двумя турами президентских выборов в Украине. В отчете для Минюста США компания отчиталась об оказании услуг для представителей Зеленского на сумму почти 70 тысяч долларов. Лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным департаментом и медиа. В частности, с конгрессвумен Марси Каптур неоднократно связывались для предоставления «дополнительной информации о визите Зеленского и представителей его партии». Сам президент и его предвыборный штаб отрицают факт сотрудничества с лоббистами.



На сегодня есть возможности для двух коротких встреч Зеленского и Трампа — 1 сентября в Варшаве во время торжественных мероприятий по случаю 80-летнего юбилея начала Второй мировой войны и «на полях» 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Даже если президенты и пересекутся, обсудить ключевые вопросы сотрудничества им не удастся, отмечает экс-генконсул Украины в Эдинбурге и Стамбуле (2006 — 2008; 2010 — 2014), председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.



«Это не будет тот контакт, значимость которого стоит преувеличивать. У них не будет времени обсудить порядок дневной. Наиважнейшие сегодня для нас вопросы — это война, военнопленные, поддержка реформ в Украине. Но короткие встречи "на ногах" не дают оснований для глубокого обсуждения и понятно, что на быстрой встрече удастся обсудить только один вопрос», — рассуждает дипломат.



О том, что Зеленский планирует выступить на сессии Генассамблеи писало российское государственное агентство ТАСС, ссылающееся на предварительную программу мероприятия, оказавшуюся в распоряжении. В Министерстве иностранных дел на запрос «НД» отказались подтвердить или опровергнуть данную информацию.



Одновременно в МИДе сообщили, что прорабатывают варианты принятия на Генассамблее очередных документов о поддержке суверенитета и осуждении российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Таким образом, внесение новых резолюций на рассмотрение государств-участниц ООН о ситуации в Украине похоже не планируется. Сделать это могут западные партнеры-участницы Совета безопасности ООН, куда Украина на данный момент не входит.



Не афишируется пока и состав делегации, которая сопроводит Зеленского в его двух визитах в США (на Генассамблею и в Белый дом). Официальные поездки может пропустить руководитель Офиса президента Андрей Богдан, в адрес которого с негативной подачей высказывался адвокат Трампа Рудольф Джулиани. В интервью «Цензор.нет», говоря о Богдане и экс-нардепе Сергее Лещенко, он передавал месседж новоизбранному президенту Украины: «Окружать себя врагами президента Трампа — не самая лучшая идея».



«Еще не ясно, какая позиция у США по Богдану. С одной стороны они намекали, что он им не особо нравится, но резких заявлений от официальных лиц сделано не было. Я думаю, что в целом США не против Богдана, если ему удастся показать, что он независим и на него не влияют извне олигархи и Коломойский», — считает аналитик, соучредитель консалтингового агентства «Киевстратпро» Андрей Бузаров.



Аналитик подчеркивает, что Богдан не прекратил общение с олигархом Игорем Коломойским, продолжая оказывать ему юридические услуги. Тут стоит заметить, что одной из причин недоверия США к Коломойскому может быть расследование возможного мошенничества олигарха на полмиллиона долларов, которым занимается ФБР.



«Я думаю, что без сомнения связь [между Богданом и Коломойским] есть, но не думаю, что Богдан зависит сейчас от Коломойского в вопросе политики и принятия решений», — добавляет Бузаров.



Что действительно важно для Киева — это официальный визит Зеленского в Белый дом, дата которого пока не определена, хотя как и уверяет временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, причиной является загруженный график двух лидеров, а не приближенность Андрея Богдана к Зеленскому.



«Никаких преград, кроме вопроса графика... План есть, но в повестку дня [визит] пока не внесен», — сообщал он в интервью «Интерфакс-Украина».



Во время аудиенции в Белом доме Зеленский наверняка лично предложит присоединиться Трампу к «нормандскому формату», состоящему сейчас из четверки Украина-Россия-Германия-Франция. В июле Зеленский публично выступил с такой инициативой, обращаясь с предложением присоединиться к столу переговоров по Донбассу не только к США, но и к Великобританию. Позиция Лондона по этому вопросу официально не оглашалась, а вот Вашингтон, в свою очередь, заинтересован в этом предложении.



«Я думаю, что Трампа не нужно убеждать. Они уже сказали, что готовы принять участие. Нужно убеждать русских, французов и немцев, которые не готовы к подключению США в "нормандский формат". Нам это нужно, потому что дискуссии с американцами намного выгоднее нам. Это же не просто украино-российский конфликт, а российско-американский и мы — часть большого конфликта. И я думаю, что участие американцев для нас выгодно, а вот для РФ — нет», — уверен дипломат, глава правления Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Василий Филипчук.



Бузаров также склонен считать, что будущие отношения с РФ и переговорный процесс по Донбассу будут проходить при участии США.



Вашингтон и сегодня участвует в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины: американо-российский формат в лице помощников двух лидеров Курта Волкера и Владислава Суркова действует с августа 2017 года. По мнению главы Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, именно за счет трека Волкер-Сурков официальный Вашингтон может не поддержать желание Зеленского в расширении «нормандского формата». Оба формата тесно связаны, хоть и формально независимы, но как отмечает политолог, именно подготовка ко встрече в «нормандском формате» станет одной из тем будущей встречи Волкера и Суркова.



«Американцы тесно сотрудничают, пусть и не прямо, но они взаимодействуют с "нормандским форматом" и знают об этих переговорах практически все, а также косвенно им помогают», — подчеркивает Фесенко.



«Прямое участие США возможно, но я сомневаюсь, что они на это пойдут. Они считают, что тема Донбасса — европейская тема, но готовы помогать в ее разрешении», — отмечает он.



Однако эксперты расходятся во мнении в том, попробует ли Трамп привлечь на свою сторону Киев в предвыборной гонке 2020 года с вероятным кандидатом на пост президента США от Демократической партии Джозефом Байденом.



Дело в том, что в марте этого года генпрокурор Юрий Луценко возобновил расследование против нефтегазовой компании Burisma, где ранее работал сын Байдена Хантер. Тогда же в интервью американскому The Hill он обвинил Байдена в давлении на Администрацию президента Украины в 2016 году. Расследование по делу Burisma начал предшественник Луценко Виктор Шокин, которого Байден, будучи в должности вице-президента США при Бараке Обаме, якобы потребовал уволить, угрожая отказом предоставить Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий.



А в июле американское издание BuzzFeed сообщило, что Луценко вместе с Шокиным передали адвокату Трампа Джулиани этот компромат. Спустя две недели Байден заверил, что в случае победы на выборах сделал бы Украину приоритетом международной политики.



«Внешнеполитическая проблематика минимально влияет на предвыборную гонку в США. Американцы голосуют, исходя из внутриполитических мотивов. Компромат на Байдена связан не только с Украиной, но и с Китаем и другими странами», — говорит Фесенко.



В том, что тема Байдена не является главной в переговорах между Трампом и Зеленским соглашается и Яременко: «Политические кампании в США характеры тем, что их мало интересует заграница. Украинского контекста там нет. Украина будет звучать и уже звучит в обвинениях политиков в коррупции, но как эпизод. Украины не будет в порядке дневном в американских выборах, хотя упоминание уже есть и в контексте доклада спецпрокурора Мюллера и обвинений в адрес Байдена. Но это не касается политики США в Украине».



Филипчук же надеется, что Трамп действительно не прибегнет к подобным предвыборным манипуляциям, в связи с чем советует украинским властям «держаться подальше от дискуссий и попыток втянуть Украину в эти разбирательства».