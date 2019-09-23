Коммунальным предприятиям Донецка не хватает кадров

В Донецке наблюдается нехватка кадров в коммунальной и электротранспортной сферах. Об этом говорится в сюжете телеканала «Юнион», который подчинен группировке «ДНР». По словам руководителя «Донэлектроавтотранса» Юрия Атаманова, предприятию не хватает около 55% кадров, среди которых особый спрос на водителей трамваев и автобусов, а также на рабочий персонал.

Сами сотрудники предприятия указывают на низкую зарплату, которая, в свою очередь, зависит от стоимости проезда в донецком электротранспорте. Тарифы на проезд здесь не планируют поднимать. Согласно данным журналистов, в Донецке работают 4 депо и около 400 единиц техники.

В коммунальной сфере не хватает газоэлектросварщиков, экскаваторщиков, кровельщиков, слесарей и так далее.

В то же время, на предприятиях, подконтрольных «ДНР», где работники получают более высокие зарплаты, также наблюдается нехватка кадров. В пример телеканал привел Старобешевскую теплоэлектростанцию, на которой до полной кадровой комплектации не хватает 400 человек.