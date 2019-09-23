Помощник президента Ермак оценил работу с Козаком и Сурковым

Помощник президента Украины Андрей Ермак дал оценку переговорам об освобождении удерживаемых лиц и украинских политзаключенных во время обмена с Россией, а также прокомментировал совместную работу с представителями Кремля.



Ермак вел переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.



В интервью lb.ua глава рабочей группы с украинской стороны указал, что не почувствовал внутренние разногласия между Сурковым и Козаком во время переговоров. Он отметил, что его «не смущают сложные переговоры».



Козака он назвал «грамотным и профессиональным человеком», с которым у Ермака были соблюдены все договоренности.



Отвечая на вопрос, насколько Козак самостоятелен в принятии решений, Ермак ответил: «Мне сложно сказать. Основные договоренности были между президентами, но промежуточные и рабочие решались достаточно быстро и эффективно».



Составить впечатление о Владиславе Суркове украинскому переговорщику пока не удалось:



«Последняя встреча в "нормандском" формате, на которой он возглавлял российскую делегацию, длилась девять часов. Но сформировать окончательное впечатление о человеке за два раза сложно».