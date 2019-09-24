Зеленский надеется на скорый «нормандский» саммит для «конкретных сроков прекращения войны»

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский надеется, что саммит лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится в ближайшее время.



Как передает пресс-служба главы государства, Зеленский ожидает, что встреча будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.



«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — сказал президент во время встречи с представителями украинской общины в США.



Также Зеленский ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет «предметной, мощной». Он подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Президент Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что 25 сентября в Нью-Йорке Зеленский также встретится президентом США Дональдом Трампом. В МИД Украины анонсировали часовую встречу с американским лидером.