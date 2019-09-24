Европейский суд общей юрисдикции отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако Янукович продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на решение суда.



Ранее у Януковича заявили, что Европейский суд отменил санкции против экс-президента за 2018-2019 годы.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по обвинению в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.



В феврале 2014 года Янукович сбежал в Россию, где находится до сих пор.