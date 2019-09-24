У Януковича заявили, что суд отменил санкции ЕС против него

Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург) отменил санкции, наложенные на экс-президента Украины Виктора Януковича в 2018-2019 годах. Об этом заявил пресс-секретарь сына экс-президента Александра Юрий Кирасир, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, такое решение является «подтверждением незаконности и безосновательности» введения санкций органами ЕС и «весомым поводом для их скорейшей полной отмены». Кирасир считает, что экс-президента можно реабилитировать «как незаслуженно пострадавшего от политических преследований».



Вынесение такого решения Европейским судом общей юрисдикции «Громадському» подтвердил адвокат беглого президента Виталий Сердюк.



Ранее защита Януковича заявила, что работает над его возвращением в Украину.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по обвинению в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.



В феврале 2014 года Янукович сбежал в Россию, где находится до сих пор.