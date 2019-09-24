«ЛНР» отправила в тюрьму на 12 лет местного жителя «за шпионаж»

Так называемый верховный суд при группировке «ЛНР» приговорил местного жителя Юрия Мерзлого к 12 годам по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает «МГБ ЛНР».



Как утверждается, Мерзлый, находясь на подконтрольной украинским властям территории, был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины. «Ему присвоен псевдоним "Умань" и поставлены задачи по сбору и передаче информации военного и социально- экономического характера, а также сведений в отношении конкретных лиц, представляющих интерес для СБУ, в том числе из числа сотрудников правоохранительных органов ЛНР», — заявили в «МГБ».



Также утверждается, что Мерзлый якобы «намеренно доводил до сотрудника МГБ недостоверные сведения».