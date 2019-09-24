«ДНР» не хочет возвращать предприятия без «особого статуса» в Конституции

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назвал маловероятным возврат предприятий на неподконтрольной Украине территории под украинское управление. Об этом он заявил в интервью российскому изданию «Взгляд».



Пушилин утверждает, что одним из условий возврата украинских предприятий, помимо выполнения Минских соглашений, является закрепление за территорий «особого статуса» в Конституции.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что «национализированные» предприятия на неподконтрольной территории юридически не сменили собственников, а значит – подать судебные иски об их возврате невозможно.