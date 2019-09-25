Зеленский в ООН вспомнил о погибшем оперном певце, который воевал на Донбассе

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Президент Владимир Зеленский начал свое выступление на Генеральной ассамблее ООН с истории о погибшем на Донбассе оперном певце Василии Слипаке, который воевал в составе добровольческого украинского корпуса «Правый сектор».



«Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. <...> Она выглядит вот так», — сказал Зеленский и продемонстрировал присутствующим пулю.



«12,7 миллиметра не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это — стоимость человеческой жизни», — заявил президент Украины.



Зеленский пояснил, что человек, о котором он рассказал, — солист Парижской национальной оперы, украинец Василий Слипак, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.



«Таких историй — тысячи. Таких пуль — миллионы. Добро пожаловать в 21-й век. Век возможностей, где вместо быть услышанным у вас есть возможность быть убитым», — подчеркнул украинский лидер.