Лукашенко заявил, что не собирается ни с кем «дружить против России»

Беларусь не собирается ни с кем «дружить против России», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.



«Мы не собираемся дружить против России и тем более, когда нам было трудно, будем откровенны, кроме России и Китая, с которым у нас только завязывалось сотрудничество, больше в общем-то никто не поддерживал», — сказал Лукашенко во время пресс-конференции для украинских СМИ в Минске, которую транслировал телеканал «112 Украина».



Он отметил, что у Украины и Беларуси сложились разные отношения с Россией. «У нас одни, у вас — другие. Я понимаю, почему у вас такие отношения», — добавил Лукашенко.



Президент Беларуси пояснил, что его слова «получает, в отличие от Украины, жизненно необходимые товары из РФ, особенно углеводород». «Вы хоть что-то добываете, у нас его вообще нет», — сказал Лукашенко.



Белорусский лидер заверил, что у него «вообще нет никаких проблем» и «очень добрые отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Хотя хватает других проблем, которые надо решать», — заметил он.



«И с Украиной у нас есть проблемы», — добавил Лукашенко.



Президент Беларуси также подтвердил готовность своей страны ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.