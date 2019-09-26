В разгар Евромайдана Богдан получил награду от Кабмина Азарова

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан в 2013 году был награжден почетной грамотой Кабинета министров. Об этом говорится в его биографии на сайте ОП, в которой при этом не указан его опыт работы в правительстве Николая Азарова.



Как отмечают «Схемы», ходатайство о награждении Богдана было подано в разгар протестов на Майдане — в декабре 2013 года. На тот момент он был уполномоченным Кабмина по вопросам антикоррупционной политики и советником Азарова.



Богдан входил в состав украинской делегации на переговорах с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербурге 19 ноября 2013 года — за 10 дней до даты подписания с Украиной об ассоциированном членстве в ЕС. Об этом свидетельствуют данные из внутренней пограничной базы РФ и ответа из Кабмина, говорится в расследовании.



Вернувшись в Украину после переговоров с Медведевым, 21 ноября 2013-го Азаров объявил об отказе подписывать соглашение об ассоциации. Срыв соглашения вызвал протесты на Майдане, а спустя месяц в Кабмине ходатайствовали о награждении Богдана.



«За проведение превентивных антикоррупционных мероприятий, создание условий нетерпимости и формирования негативного отношения к коррупции», и в частности, за «подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины», — говорится в ходатайстве.