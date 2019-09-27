Сурков поздравил экс-главу «ДНР» с трудоустройством в России

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил бывшего и.о. главы группировки «ДНР» Дмитрия Трапезникова с избранием главой администрации российского города Элиста.



«Знаю вас по вашей работе на руководящих постах в Донецкой народной республике. Не сомневаюсь, что и в Калмыкии вы будете работать так же эффективно и с такой же пользой для граждан», — приводит слова Суркова ТАСС.



Сурков также выразил «радость и гордость» из-за того, что «наши донецкие кадры востребованы». «Желаю успехов», — добавил помощник президента РФ.

26 сентября Дмитрий Трапезников был назначен главой администрации города Элиста. После убийства Александра Захарченко он семь дней исполнял обязанности главы «ДНР».



По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором в группировках «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков от России участвует в «нормандском формате» по урегулированию на Донбассе на уровне советников глав государств.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также Сурков находится в санкционном списке Украины.