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Сурков поздравил экс-главу «ДНР» с трудоустройством в России

27 сентября 2019, 09:58

Сурков поздравил экс-главу «ДНР» с трудоустройством в России

Помощник президента России Владислав Сурков поздравил бывшего и.о. главы группировки «ДНР» Дмитрия Трапезникова с избранием главой администрации российского города Элиста.

«Знаю вас по вашей работе на руководящих постах в Донецкой народной республике. Не сомневаюсь, что и в Калмыкии вы будете работать так же эффективно и с такой же пользой для граждан», — приводит слова Суркова ТАСС.

Сурков также выразил «радость и гордость» из-за того, что «наши донецкие кадры востребованы». «Желаю успехов», — добавил помощник президента РФ.

26 сентября Дмитрий Трапезников был назначен главой администрации города Элиста. После убийства Александра Захарченко он семь дней исполнял обязанности главы «ДНР».

По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором в группировках «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков от России участвует в «нормандском формате» по урегулированию на Донбассе на уровне советников глав государств.

Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также Сурков находится в санкционном списке Украины.

ТЕМЫ

Люди
Владислав Сурков Дмитрий Трапезников
Организации
ДНР

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