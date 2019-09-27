В Минсоцполитики рассказали, когда восстановят выплату пенсий на неподконтрольных территориях

Ответ о выплате пенсий жителям временно неподконтрольных территорий можно будет получить после формирования общей правительственной политики относительно этих территорий. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская.



«У нас были стратегические сессии с министрами в рамках подготовки программы действий правительства. Ответ на вопрос о пенсиях можно будет получить только после того, как будет сформирована общая правительственная политика по работе с временно оккупированными территориями», - сказала Сколовская.



Также она отметила, что около 120 тысяч пенсионеров с оккупированных территорий не обращались за пенсиями.